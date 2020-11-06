UBP MYK ve Parti Meclisi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Halkın Partisi’nin istifasıyla oluşan hükümet boşluğunu giderme çalışmaları yarın da devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle bugün görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 10.30’da UBP Başkan Vekili Saner ile yeniden bir araya gelecek. Tatar’ın, teamül gereği, mecliste en fazla sandalyeye sahip UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor.

UBP YETKİLİ ORGANLARI DA YARIN TOPLANACAK

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın hükümet konusunu görüşmek üzere toplanacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.00'te, Parti Meclisi toplantısı ise saat 15.00'te yapılacak.

Her iki yetkili organın toplantısı UBP'nin Sarayönü’ndeki (Atatürk Meydanı) binada gerçekleşecek.