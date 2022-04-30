UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
UBP'nin Milletvekilleri'nin bir araya geldiği Meclis'teki toplantısının ardından, Sarayönü'ndeki parti binasında Merkez Yönetim Kurulu toplandı.
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UBP'nin Milletvekilleri'nin bir araya geldiği Meclis'teki toplantısının ardından, Sarayönü'ndeki parti binasında Merkez Yönetim Kurulu toplandı.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu UBP Parti Merkezi'ne girişinde açıklama yapmadı, toplantı sonrasına işaret etti.
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Etiketler : Faiz Sucuoğlu
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