UBP Kurultayında oy verme işlemi başladı

YENİDÜZEN TAKİPTE / ERTUĞRUL SENOVA - SERAP ŞAHİN

Ulusal Birlik Partisi'nin 23'üncü Kurultayı, Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sabah saat 08.30’da nisap yoklaması yapıldı, yeterli sayı olmadığından açılış 09.30’a ertelendi. Kurultay, saat 10.00 sıralarında başlayabildi.

İlk olarak Divan üyeleri seçildi, ardından da mali rapor okundu. Daha sonra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuşma gerçekleştirdi.

Ünal Üstel, Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu'nun genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Parti Meclisi üyeleri de seçilecek.

Adaylar, kurultayın gerçekleştiği spor salonunun hem önünde, hem de içerisinde, destekçileri ile boy gösterdi.

Destekçi sayısına bakıldığında, Üstel ve Taçoy'un başa baş gittiği gözlemlendi.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan UBP genel başkanı seçilecek. Kurultay’da ayrıca Kıbrıs meselesi ile ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak.

Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

SAAT 13.00

UBP Kurultayında oy verme saat 13.00'te başladı.

SAAT 12.30

UBP Kurultayında organizasyon krizi

UBP Kurultayı, önce nisap, sonra da organizasyon krizine sahne oldu. Saat 08.30'da başlayacağı açıklanan Kurultay, ilk olarak nisaba takıldı.

Yaklaşık 2 saatin ardından nisabın sağlandığı kurultayda, konuşmaların ardından saat 11.00 sıralarında oy verme işlemine geçilmek istendi ancak bu kez de organizasyon krizi patlak verdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca oy verme işleminin başlamadığı kurultayda, güvenlik görevlileri ile üyeler arasında gerginlik yaşandı.

Güneş altında bekleyen bazı üyeler fenalaştı. Başkan adayları Ünal Üstel ile Hasan Taçoy, üyelere sakin olmaları ve uyarılara uymaları yönünde çağrı yaptı.

Tatar, bir kez daha "tarafsızlığını" kanıtladı, UBP Kurultayında konuştu, CTP'ye yönelik kirli dil kullandı:

"Adeta paralel bir yapılanma"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, "tarafsızlığını" bir kez daha "ortaya koyarak" UBP Kurultayında konuştu.

"Adeta paralel bir yapılanma"