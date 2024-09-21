UBP kurultayında oy verme işlemi 00.00'a kadar uzatıldı

YENİDÜZEN TAKİPTE / ERTUĞRUL SENOVA - SERAP ŞAHİN

Ulusal Birlik Partisi'nin 23'üncü Kurultayı, Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sabah saat 08.30’da nisap yoklaması yapıldı, yeterli sayı olmadığından açılış 09.30’a ertelendi. Kurultay, saat 10.00 sıralarında başlayabildi.

İlk olarak Divan üyeleri seçildi, ardından da mali rapor okundu. Daha sonra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuşma gerçekleştirdi.

Ünal Üstel, Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu'nun genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Parti Meclisi üyeleri de seçilecek.

Adaylar, kurultayın gerçekleştiği spor salonunun hem önünde, hem de içerisinde, destekçileri ile boy gösterdi.

Destekçi sayısına bakıldığında, Üstel ve Taçoy'un başa baş gittiği gözlemlendi.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan UBP genel başkanı seçilecek. Kurultay’da ayrıca Kıbrıs meselesi ile ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak.

Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

SAAT 18.50

UBP Kurultayında saat 21.00'de bitmesi planlanan oy verme işlemi 00.00'a kadar uzatıldı.

UBP Milletvekili Ali Pilli YENİDÜZEN ve Kanal Sim'e konuştu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler YENİDÜZEN ve Kanal Sim'e konuştu.

SAAT 16.15

4 bin kişi oy kullandı

Kurultay Divan Başkanlığından elde edilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 16.15 itibarıyla yaklaşık 4 bin kişi oy kullandı.

Oy verebilecek üye sayısının 21 bin kişi olduğu Kurultay’da partililer zaman zaman uzun oy verme kuyruklarına tepki gösteriyor.

Saat 13.00 sıralarında başlayan ve 21.00 itibarıyla sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, başlama saatinde yaşanan gecikmeden dolayı uzatılmasına ilişkin henüz Divan Başkanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.

SAAT: 15.00

UBP Kurultayında oy verme işlemi devam ederken, oy kullanmaya çalışan üyeler organizasyon sıkıntısı olmasından dolayı büyük sorunlar yaşıyor.

SAAT 13.00

UBP Kurultayında oy verme saat 13.00'te başladı.

SAAT 12.30

UBP Kurultayında organizasyon krizi

UBP Kurultayı, önce nisap, sonra da organizasyon krizine sahne oldu. Saat 08.30'da başlayacağı açıklanan Kurultay, ilk olarak nisaba takıldı.

Yaklaşık 2 saatin ardından nisabın sağlandığı kurultayda, konuşmaların ardından saat 11.00 sıralarında oy verme işlemine geçilmek istendi ancak bu kez de organizasyon krizi patlak verdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca oy verme işleminin başlamadığı kurultayda, güvenlik görevlileri ile üyeler arasında gerginlik yaşandı.

Güneş altında bekleyen bazı üyeler fenalaştı. Başkan adayları Ünal Üstel ile Hasan Taçoy, üyelere sakin olmaları ve uyarılara uymaları yönünde çağrı yaptı.

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