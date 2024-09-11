"UBP Kurultayı iptal edilebilir"

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 21 Eylül'de gerçekleştireceği kurultay öncesi yapılan kongrelerden 11'i iptal edildi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, çeşitli şaibe iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınan kongreler hakkında yargı, ara emri kararı verdi.

Hakkında karar çıkmayan tek davanın, Başbakan Ünal Üstel'e yakınlığı ile bilinen Fatma Ünal'ın Girne Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongre olması dikkat çekti.

UBP tüzüğüne göre, kongreler tamamlanmadan kurultaya geçilemiyor.

UBP içinden bir kaynak, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamasında, kurultayın iptal olabileceğini söyledi.

Aynı kaynak, ilgili tüzük maddesinin "çevresinden dolaşacak bir formül arandığını" iddia etti.

Bu kapsamda parti içerisinde büyük bir kriz yaşandığı ifade ediliyor.