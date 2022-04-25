Gardiyanoğlu: Yeni kabine en geç yarın açıklanır

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP ve YDP ile hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı görüşmede ‘herhangi bir sorun olmadığı’ yönünde bilgi aldığını belirtti. YENİDÜZEN’e süreçle ilgili konuşan Gardiyanoğlu, yeni Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanlığı’na sunulup, sunulmayacağı sorusuna ilişkin “düşük ihtimal” yanıtını verdi. Gardiyanoğlu, yeni kabinenin en geç yarın açıklanması gerektiğini de kaydetti. “Komiteler durdu, çalışma yapılmıyor” diyen Gardiyanoğlu, “ En kısa sürede hükümet güvenoyu alıp, çalışmalar başlamalı” şeklinde konuştu.

DP ve YDP "Ortak yol haritası" arıyor

Hükümet kurma çalışmaları partilerin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeniden değerlendirme yapmak üzere grup toplantısı yaparken, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri “ortak yol haritası” belirlemek üzere bir araya geldi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, UBP Grup Toplantısı’nın 9.30’da yapılacağını açıkladı. Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup sunulamayacağının önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağını belirtti.

DP İLE YDP TOPLANTI YAPIYOR

Öte yandan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan edinilen bilgiye göre, DP ile YDP şu sıralarda ortak yol haritası belirlemek üzere toplantı yapıyor. Arıklı, UBP, DP ve YDP yetkililerinin dün bir araya gelerek ön görüşme yaptıkları bilgisini de aktardı.

Hükümet Kurma çalışmaları çerçevesinde DP ve YDP yetkili kurulları dün toplanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise hükümeti kurma görevini cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini bu sabah Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı. (tak)