Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Cvk Coin TRD. LTD isimli iş yeri çalışanı H.O’nun sanal borsa hesapları üzerinden sattığı kripto paralar karşılığı 13 bin 41 doları şirket kasasına yatırmayıp, sirkat ettiğine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Polis, zanlının 10 Haziran-22 Eylül tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlının “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını aktardı.

Polis, zanlının sanal borsa hesapları üzerinden sattığı kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13 bin 41 Doları şirket kasasına yatırmayıp, zimmetine geçirerek sirkat ettiğini ifade ederek, 7 Ekim’de tutuklandığını söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.