Tutuklu yargılanıp yargılanmayacağına karar veriliyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mülkiyet krizinin ilk kurbanlarından olan ve Haziran ayından bu yana Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu yargılanan AFİK Group CEO'su Simon Aykut ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Aykut ile ilgili bugün görüşülen davada İsrail’den bir grup doktor, Aykut’un tutuklu yargılanmaya devam etmesi halinde “cezaevinde hayatını kaybedebileceği” yönünde rapor sundu.

Söz konusu rapor üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verdi.

Mahkeme, Aykut’un tutuklu yargılanmaya devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Duruşmada ayrıca, Aykut’un avukatları tarafından, “adil yargılanmadığı” iddiası da yeniden gündeme getirildi.

Mahkeme heyeti, ‘adil yargılanma’ konusunun, mahkeme bittikten sonra belli olabileceği yönünde karar üretti.

Dava, saat 14.00’te devam edecek…