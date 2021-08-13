Türkiye tekrar yüksek risk bölgesi oluyor

Almanya'da Funke Medya Grubu'nda bağlı gazetelerde yer alan bilgiye göre Alman hükümeti korona vakalarının artış gösterdiği Türkiye, ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam'ı yüksek risk bölgesi listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in ise Lizbon ve Algarve kentleri dışında ise yüksek risk listesinden çıkarıldığı belirtiliyor.

Hükümet kaynaklarının bilgiye göre çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin yaz tatil sonrası Almanya'ya dönüşü dikkate alınarak Türkiye'nin yüksek risk bölgesi listesine Salı akşamından itibaren alınacak.

Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, insidans oranlarına göre ülkeleri "virüs varyantı bölgesi" ve "yüksek risk bölgesi" olmak üzere iki kategoriye ayırıyor. Bu iki kategoride yer alan ülkelerden Almanya'ya seyahat edenlerin karantinaya girmesi zorunlu. Normal karantina süresi 14. Ancak daha erken karantinadan çıkmak isteyenler, Almanya'ya dönüşlerinden en erken beş gün sonra PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç elde etmeleri durumunda karantinadan çıkabiliyor.

Bu iki kategoride yar alan ülkelerden hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten ya aşı belgesi, sonucu negatif korona testi ya da iyileştiklerine dair belge talep ediliyor.

12 Ağustos 2021 tarihli korona tablosuna göre Türkiye'de son Perşembe günü 281 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son haftalarda vaka sayısı yeniden tırmanışa geçmiş durumda.