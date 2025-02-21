Türkiye İş Bankası KKTC’deki 70. yılını kutluyor…

Türkiye İş Bankası’nın Kıbrıs'ın kuzeyindeki 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, banka yöneticileri, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Saat 09.00'da gerçekleşen törende Akşahin, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü adına Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende bir konuşma yapan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan İş Bankası’nın, Kıbrıs’taki ilk şubesini 21 Şubat 1955’te Lefkoşa’da açtığını hatırlatarak, o günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının yanında olduk”

İş Bankası’nın, Kıbrıs Türk halkının ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Akşahin, “1955’te açtığımız şube burada yaşayan Kıbrıslı Türklere sadece ekonomik bakımdan destek olmadı, aynı zamanda yanlarında olduğumuzu bilmeleri, hissetmeleri açısından onlara büyük moral verdi.” dedi.

İş Bankası’nın KKTC’de tasarrufu teşvik ettiğini ve topladığı fonları yatırım ve üretimi desteklemek amacıyla ekonomiye yeniden kazandırdığını belirten Akşahin, bankanın sektörün en büyük bankası konumunda olduğunu ifade ederek, 2024 yılı sonu itibarıyla ulaşılan bilanço büyüklüğü ve 6 ilçede faaliyet gösteren 15 şube ile İş Bankası’nın KKTC’deki güçlü varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Akşahin, çalışkan, fedakârca görev yapan, kurumuna bağlı, aidiyeti yüksek ve tamamına yakını Kıbrıslı Türklerden oluşan 238 kişilik kadrolarıyla, üstlendikleri tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, hayata geçirdikleri projelerle toplumsal kalkınmaya ve gelişime odaklandıklarını kaydetti.

“Sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz”

Akşahin, İş Bankası’nın yalnızca bir finans kurumu olmanın ötesinde, eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında da önemli projelere imza attığını da belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Cumhuriyet kurumu olarak, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber: Arda Mercan- Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)