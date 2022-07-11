“Türkiye arıyor, KKTC’de yatırımcı, Yunanistan’da yurttaş”

Girne'de kumarhane sahibi olduğu iddia edilen Yaşam Ayavefe’nin Türkiye tarafından arandığı, Yunanistan’da ise “onursal yurttaşlık” aldığı belirtildi.

Politis’e göre 2016’dan bugüne “KKTC” yurttaşlığına sahip Yaşam Ayavefe, Türkiye'nin talebi üzerine, Interpol tarafından yasadışı kumar ve kara para aklama konularından aranıyor.

Söz konusu yatırımcıya Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde “onursal yurttaşlık” vermesi güneyde tepki topladı.

Politis’deki haberin detayında, 39 yaşındaki Yaşam Ayavefe’nin, 14 Haziran'dan beridir Yunan vatandaşı olduğu aktarılırken, Yunan hükümetinin adanın kuzeyinde hukuk dışı elde edilmiş mülkiyet üzerinde iş yapan 39 yaşındaki bir Türk'e Yunan vatandaşlığı verme kararı hakkında birçok soru işareti olduğunu belirtti.

Bu gerçeğin gazeteci Eliza Triantafillou tarafından ortaya çıkarıldığını aktaran Politis, Ayavefe’ye vatandaşlık için Yunanistan Kilisesi'ne 300 bin Euro tıbbi ekipman bağışı teklifi ve ülkedeki yatırımların değerlendirildiğini aktardı.

Ayavefe’nin Yunanistan, Türkiye ve "kktc vatandaşlığına ek olarak, Sırbistan ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olduğu ifade edildi