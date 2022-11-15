Turkcell ile “Dijital İş Ortağınız” etkinliği gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kurumsal müşterilerine yönelik düzenlediği “Dijital İş Ortağınız" etkinliğinde, dijital dönüşüm süreçleri konuşulurken aynı zamanda RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ve Siber Güvenlik konuları tüm yönleriyle ele alındı. Kurumların üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılım gösterdiği zengin içeriğe sahip etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sadık Demirci, Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Sürekli İyileştirme ve İç Kontrol Müdürü Barış Güler, Turkcell Kimlik ve Erişim Yönetimi Müdürü Alper Eryılmaz, Turkcell Ofansif Güvenlik Müdürü Abdurrahman Şakar ile Turkcell Siber Savunma Merkezi Müdürü Cihan Yüceer konuşma ve sunumlarıyla yer aldı.



“Kurumlarımızın işlerini dijitalleştirip daha da ilerilere taşımalarında çözümler sunuyoruz”

“Dijital İş Ortağınız" etkinliğinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir gerçekleştirdiği açılış konuşmasında iş ortaklarının dijital dönüşüm yolunda ilerlerken işlerini dijitalleştirip daha da ilerilere taşımalarında çözümler sunduklarını aktardı. Sundukları çözümlerden bahseden Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiyle birlikte artan mobil çalışma ve buna paralel olarak iklimi güzel ülkelere bu yüzden göç eden bir kesim mevcuttur. 12 ayının 9 ayı güneşli olan adamızda mobil çalışıp güzel adamızın nimetlerinden yararlanabilecek pek çok insan olduğuna inanıyor ve 4.5G’nin de hayatımıza girmesiyle bu adanın teknoloji adası olabileceğini düşünüyorum. Siber Güvenlik alanında ise bu alana önem veren ve siber güvenlik için yatırım yapan şirketlerin günümüz şartlarında diğer şirketlere göre önde olacağını söyleyebilirim. Bugünkü konularımızdan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile de şirketimizde çalışma şekillerimizin olumlu anlamda değişti. Robotlarımız sayesinde çalışanlarımızın en çok vaktini alan raporlama gibi işleri çözümlemesiyle yüklerini azalttığımız arkadaşlarımız zamanlarını katma değeri olan işlerde çok daha verimli kullanabiliyorlar.”

“Djital dönüşümle birlikte bu süreçleri takip ederek ayak uydurmalıyız”

Turkcell Global Bilgi İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sadık Demirci de konuşmasında dijital dönüşümün hayatımızda yol açtığı değişikliklerden kısaca bahsetti. Herkesin ama özellikle şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçlerle dönüşümleri takip ederek ayak uydurmaları gerektiğini aktan Demirci, Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gerçekleştirdiği etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs’taki kamu kurumlarına ve özel şirketlere de sağlayabilecekleri katma değerlerimiz mevcut”

Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı da gerçekleştirdiği konuşmasında dijital dönüşüm ile birlikte artan risklerin başında siber saldırı kaynaklı vakaların geldiğini aktardı. Tatlı başında bulunduğu, Turkcell’in mobil şebeke ve dijital servis ekosisteminin güvenliğini sağlayan Siber Güvenlik Ekibi ile etkinlikte; uçtan uca güvenlik için yapılması gereken ağ güvenliği, altyapı güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik testleri, zafiyet yönetimi, siber saldırıların izlenmesi-engellenmesi ile siber tehdit istihbaratı başlıklarındaki tecrübelerin aktarılacağına değindi. Bu servisleri Türkiye’de kurumsal müşterilere de sunduklarını belirten Tatlı, Kuzey Kıbrıs’taki kamu kurumlarına ve özel şirketlere de sağlayabilecekleri katma değerler olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte konuşmaların ardından gerçekleşen sunumlarda Kuzey Kıbrıs Turkcell Sürekli İyileştirme ve İç Kontrol Müdürü Barış Güler RPA (Robotic Process Automation) Robotik Süreç Otomasyonu’nu anlattı. Güler, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinde robotların, rutin işleri ‘insansız’ bir şekilde yaptıklarını ve bu robotların 7 gün 24 saat hizmet verdiklerine değindi.

Turkcell Kimlik ve Erişim Yönetimi Müdürü Alper Eryılmaz da gerçekleştirdiği sunumda kimlik ve erişim yönetimi ile ilgili dijitalleşmenin, şirketlerin hız ve verimlilik elde etmelerinde önemli bir dönüşüm olduğunun altını çizerek bunun değişen ve sürekli gelişen teknoloji yardımıyla daha hızlı gerçekleştiğini aktardı.

Turkcell Ofansif Güvenlik Müdürü Abdurrahman Şakar ise gerçekleştirdiği sunumunda Siber Güvenlik Zafiyeti, Ofansif Güvenlik Yaklaşımı, Sızma Testi Hizmeti, Kırmızı Takım Hizmeti, Atak Yüzey Analizi konu başlıklarını aktardı. Şakar, “Ofansif Güvenlik Yaklaşımı, kuruluşları siber güvenliğin değişken dünyasına uyarlamanın en etkili yoludur” dedi.

Son olarak Turkcell Siber Savunma Merkezi Müdürü Cihan Yüceer sunumunda ‘Güvenlik Operasyon Merkezi’ olarak sundukları hizmetleri aktararak bu hizmetlerle müşterilere neler sunduklarına değindi. Yüceer sisteme düşen alarmların 7/24 takibi ve analizinin yapılarak olası tehditler için çözüm önerileri ile birlikte raporlamaların yapıldığını aktardı.