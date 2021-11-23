Türk Lirası buharlaşıyor: Dolar 12 TL’ye, Euro 13,5 TL’ye dayandı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL 11,99 ve Euro/TL 13,44 seviyelerine kadar çıktı.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

TC Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.

Düşük faiz kararlılığına ilişkin açıklamalar sonrası dolar/TL'de tarihi zirve 12 TL’ye kadar dayandı. Saat 10:30 itibariyle dolar 11,99 ve Euro 13,44 seviyelerine kadar çıktı.

Öte yandan çeyrek altın 1113, gram altın ise 680 TL’den satışa sunuluyor.