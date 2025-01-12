Tüketiciler Derneği, kuş ve domuz gribi vakalarına karşı hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, her geçen gün artan kuş ve domuz gribi vakalarından duydukları endişeyi dile getirerek, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, kuş ve domuz gribi vakalarının Kıbrıs’ın güneyinde ölüme de neden olarak artığını belirterek, Güney’den Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara kuş ve domuz gribi ile ilgili hiçbir denetim uygulanmamasını eleştirdi.

Işık, “Derneğimiz bunu Sağlık Bakanlığı’nın görev ihmali olarak görmektedir. Bu duruma duyarsız kalınması ve bir önlem alınmaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur.” dedi.

Işık, kuş ve domuz gribinin Kıbrıs’ın kuzeyine yayılmasını önlemek için Güney’de çalışanlar ve acil konular dışında “Geçişlerin geçici olarak durdurulması” çağrısı yaptı.