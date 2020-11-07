Trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Başbakanlık trafik ışıkları, Eski Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıkları ile Yenişehir trafik ışıklarının devre dışı kaldı
A+A-
Lefkoşa'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Başbakanlık trafik ışıkları, Eski Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıkları ile Yenişehir trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi. Polis bu kavşakları kullanacak sürücüleri, yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyardı.
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur