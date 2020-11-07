Trafik ışıkları devre dışı

Lefkoşa'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Başbakanlık trafik ışıkları, Eski Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıkları ile Yenişehir trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi. Polis bu kavşakları kullanacak sürücüleri, yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyardı.