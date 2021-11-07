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Trafiğe bir can daha...

Trafiğe bir can daha...

Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Lefkoşa trafik şubesi amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi de olay yerinde incelemeler yaptı.

Ayrıntılar Gelecek

Foto: Gündem Kıbrıs

 

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