Trafiğe bir can daha...

Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Lefkoşa trafik şubesi amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi de olay yerinde incelemeler yaptı.

Ayrıntılar Gelecek