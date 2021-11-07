Trafiğe bir can daha...
Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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Lefkoşa Fuar Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.
Lefkoşa trafik şubesi amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi de olay yerinde incelemeler yaptı.
Ayrıntılar Gelecek
Foto: Gündem Kıbrıs
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Etiketler : trafik kazası, ölümlü trafik kazası