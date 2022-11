Tosunoğlu İnşaat avukatlarından “Yeni Girne Hastanesi” açıklaması

Rekabet Kurulu kararı ile durdurulan “Yeni Girne Hastanesi Yapım İşleri Proje İhalesi”ne ilişkin açıklama yapan Tosunoğlu İnşaat Ltd. şirketi avukatları Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı, “Baskıcı yöntemlerle ihalenin oldu bittiye getirilmek istendiğini” iddia etti.

Rekabet Kurulu’nun süreci durduran konuya ilişkin kararının yasal geçerliliğini koruduğunu kaydeden Seroydaş ve Malyalı, “Rekabet Kurulu kararına rağmen hukuk dışı baskıcı yöntemlere yönelenlere karşı başlattığımız hukuk mücadelesi sonuna kadar sürecek” dedi.

Tosunoğlu İnşaat Ltd. Şirketi adına “Yeni Girne Hastanesi Yapım İşleri Projesi İhalesi”ne ilişkin şirket avukatları Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı’nın açıklamaları şöyle:

“ KKTC Sağlık Bakanlığının ihale makamı olarak taraf olduğu ve Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile çıkılan 235/2022 sayılı "Yeni Girne Hastanesi Yapım İşleri Projesi İhalesi" Merkezi İhale Komisyonu tarafından 19.10.2022 tarihinde MİK 028Y/2022 numaralı karar tahtında Tüfekçi Ltd. – Gülenay İnşaat Ltd. iş ortaklığına verilmiştir.

Bahse konu ihaleye katılan müvekkilimiz Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. Merkezi İhale Komisyonu’nun mezkur kararından Rekabet Kurulu’na itiraz etmiş ve 24.10.2022 tarihinde usulüne uygun olarak itiraz dilekçesini dosyalamıştır. Müvekkilimiz Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. söz konusu itiraz dilekçesine merbut olarak itirazının görüşülüp nihai bir karara bağlanmasına kadar ihale ile ilgili tüm işlemlerin ve dolayısıyla Merkezi İhale Komisyonunun mezkur kararına göre ihaleyi kazandığı iddia olunan Tüfekçi Ltd. – Gülenay İnşaat Ltd. iş ortaklığıyla sözleşme imzalanmasının durdurulmasını bir ara önlem ve/veya ara emri olarak da talep etmiştir.

Rekabet Kurulu müvekkilimiz tarafından talep edilmiş olan mezkur ara emrini ve/veya ara önlem talebini uygun görerek, sair şeyler meyanında ihale ile ilgili tüm işlemleri durdurmuş ve bu hususu 24.10.2022 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu Başkan ve üyelerine, keza KKTC Sağlık Bakanı Sn. İzlem Gürçağ Altuğra’ya Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) marifetiyle duyurmuş veya tebliğ etmiştir.

Rekabet Kurulu’nun halihazırdaki ve/veya görev başındaki Başkan ve iki üyesi müvekkilimizin itirazını incelemiş ve 11.11.2022 tarihinde vermiş olduğu çoğunluk kararı ile yapılan itirazı haklı ve/veya yerinde bulmuştur. İlgili mevzuata ve Yüksek İdare Mahkemesi içtihadına göre çıkılan ihalelerde Merkezi İhale Komisyonu kararından Rekabet Kurulu’na itiraz edilmesi halinde "Nihai Karar" veya hukuki terminolojideki ifadesiyle "icrai idari karar" Rekabet Kurulu’nun kararıdır. Rekabet Kurulu’nun Başkan ve iki üyesinin yani halihazırdaki tüm üyelerinin karara iştirak etmemiş olması ve/veya Rekabet Kurulu’nda halen boş olan iki üyenin yerine yenilerinin atanmaması nedeniyle "Yeni Girne Hastanesi Yapım İşleri Projesi İhalesi"nin hangi şirkete kalacağı hususunda üç üyenin katılımı ile verilebilecek nihai bir karara ulaşılamamıştır, bir başka ifade ile ihalenin kime kalacağı hususunda nihai bir karar verilememiştir ve/veya bu hususta bir karar üretilememiştir. Ancak, Rekabet Kurulu’nun çoğunluk kararı ihalenin müvekkilimiz Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd.’e verilmesini gerektirmektedir. Bu durumda ve her halükarda Rekabet Kurulu tarafından oy birliği ile verilen 24.10.2022 tarihli "ihale ile ilgili tüm işlemlerin durdurulmasına mütedair ara emri" yürürlüktedir ve tüm tarafları bağlayıcıdır veya bağlamaya devam etmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar özetle ve Rekabet Kurulu’nun kararından hemen sonra tüm ilgililere yazılı olarak bildirilmiş ve tebliğ edilmiştir.

Öyle anlaşılmaktadır ki, KKTC’nin ihale geçmişinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalınmıştır ve her zaman olduğu gibi bunun çözümü de bağımsız yargıda aranmalıdır kanaatindeyiz. Gayr-i hukuki çözümlere rağbet ve tevessül edilmemelidir.

Tüm tarafların malumu olsun ki, müvekkilimiz Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. gayr-i hukuki çözümlere ve/veya gayr-i hukuki baskı ve yöntemlere ve/veya Rekabet Kurulu’nun çoğunluk kararına rağmen el çabukluğuyla ihaleyi oldubittiye getirmeye çalışanlara boyun eğmeyecek ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdürerek hukuka aykırı davranma cüretini gösterecek kişilere karşı da her türlü Yasal çare ve tedbirlere başvuracak, sorumlulardan hukuk yolu ile hesap sormaktan asla imtina etmeyecektir.

Kamuoyuna ve tüm ilgililere saygı ile duyurulur.”