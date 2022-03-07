Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda başkan ve başkan yardımcılığı seçimi yapılıyor.

Vekiller, UBP tarafından Meclis Başkanlığı için önerilen Zorlu Töre’yi oyluyor.

İç tüzüğe göre; her iki seçim de gizli oylama ile yapılacak.

Töre’nin seçilebilmesi için ilk 4 oylamada 26 sayısına ulaşması gerekiyor.

Ardından idare amiri ve divan katibi seçimi gerçekleşecek.

Görevlendirmeler yapıldı

Meclis Genel Kurulu toplandı, görevlendirmeler yapıldı.

Genel Kurul’da AKPA toplantılarına UBP Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Milletvekili Armağan Candan’ın katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri ise oybirliğiyle UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Milletvekili Fikri Toros oldu.

Meclis'te 2'nci tur oylamaya geçildi

14.40 UBP’nin Meclis Başkanlığı için Genel Kurul’a önerdiği Zorlu Töre ilk turdan seçilemedi. Töre 24 ret, 22 kabul oy aldı.

Genel Kurul’da ayrıca 1 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıldı.

Töre, ikinci turda da seçilemedi…

15.25 Meclis’te Başkanlık seçiminde ikinci tur geride kaldı, UBP’nin önerdiği Zorlu Töre 24 kabul, 23 ret oy,2 geçersiz oy aldı.

Töre, salt çoğunluğun bir fazlası, 26 sayısına ulaşamadığı için oylamada 3’üncü tura geçildi.