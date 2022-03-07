Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi'nin Meclis Başkanlığı için önerdiği isim Milletvekili Zorlu Töre, 3'üncü turda da seçilemedi.

Genel Kurul'da dördüncü tur oylamaya geçildi.

Gizli oylama...

Meclis Genel Kurulu’nda başkan ve başkan yardımcılığı seçimi yapılıyor.

İç tüzüğe göre; her iki seçim de gizli oylama ile yapılacak.

Töre’nin seçilebilmesi için ilk 4 oylamada 26 sayısına ulaşması gerekiyor.

Ardından idare amiri ve divan katibi seçimi gerçekleşecek.

Görevlendirmeler yapıldı

Meclis Genel Kurulu toplandı, görevlendirmeler yapıldı.

Genel Kurul’da AKPA toplantılarına UBP Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Milletvekili Armağan Candan’ın katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri ise oybirliğiyle UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Milletvekili Fikri Toros oldu.

Meclis'te 2'nci tur oylamaya geçildi

14.40 UBP’nin Meclis Başkanlığı için Genel Kurul’a önerdiği Zorlu Töre ilk turdan seçilemedi. Töre 24 ret, 22 kabul oy aldı.

Genel Kurul’da ayrıca 1 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıldı.

Töre, ikinci turda da seçilemedi…

15.25 Meclis’te Başkanlık seçiminde ikinci tur geride kaldı, UBP’nin önerdiği Zorlu Töre 24 kabul, 23 ret oy,2 geçersiz oy aldı.

Töre, salt çoğunluğun bir fazlası, 26 sayısına ulaşamadığı için oylamada 3’üncü tura geçildi.

3’üncü turda da seçilemedi

15.50 Meclis Başkanlığı seçiminde 3’üncü tur oylama sona erdi, Töre yine seçilemedi. Oylama sonucuna göre Töre 24 kabul, 23 ret, 2 geçersiz oy aldı.

Töre, dördüncü turda da seçilemedi… Meclis'e ara verildi

16.30 Meclis’te 29 milletvekiline sahip, UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti’nde UBP’nin önerdiği isim Zorlu Töre 4’üncü tur oylamada da seçilemedi.

Oturuma 10 dakika ara verildi. Son tur oylamada Töre 24 kabul, 24 ret oy aldı. 1 oy geçersiz sayıldı. 1 vekil çekimser oy kullandı. Genel Kurul’a oturuma 10 dakika ara verildi.