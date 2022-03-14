Toplu taşıma durdu
Akaryakıta gelen zam nedeniyle bugünden itibaren ada genelinde toplu taşımacılık durdu
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), akaryakıta gelen zam nedeniyle bugünden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurdu.
Kar-İş Genel Başkanı Fuat Topaloğlu, zamlar sonrası toplu taşımacılığın artık sürdürülemez hale geldiğini bu nedenle Kar-İş ve KTTTB olarak cumartesi günü bir araya gelerek eylem kararı aldıklarını açıkladı.
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Etiketler : Kar-İş, toplu taşıma