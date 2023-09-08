"Toplu şekilde dava açmaya hazırım"

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) münhal sınavına giren ancak “yeterli puanı alamadığı” gerekçesiyle istihdam edilmeyen insanlar, ortaya atılan şaibe iddiaları, sınavın sayılı günler kala 1 hafta sonraya ertelenmesi ve sınav sorularındaki “gariplikler” nedeniyle mağdur edildiklerini düşünüyor…

Sınava şaibe karıştığına inanlardan biri de Mustafa Vamık.

35 yaşındaki Vamık, Almanya’da elektrik mühendisliği üzerine aldığı yüksek lisans eğitiminin ardından çok uluslu şirketlerde, dünyanın farklı ülkelerine yönelik projeler üretti, deneyimler kazandı.

Ailevi nedenlerle Kıbrıs’ın kuzeyinde, daha az seyahat edeceği bir işe girmek adına KIB-TEK’e başvurduğunu anlatan Vamık, Almanya ve Türkiye’de farklı mülakat ve sınavlara girdiğini ancak KIB-TEK’in geçtiğimiz günlerde düzenlediği sınav kadar meslekten “alakasız” bir sınav görmediğini söyledi.

“Sınavın 22 Ağustos’tan 30 Ağustos’a ertelendiğine dair duyuruyu gördüğüm an, bu işe şaibe karışacağını anladım” diyen Vamık, “Sınav soruları içerisinde, kurumun yaptığı iş ile alakasız soru sayısı yüzde 90’dan fazlaydı. Koptuğum nokta ise şu oldu; Blockchain nedir?” ifadelerini kullandı.

Vamık, “Diyelim ki kamuoyu baskısı oluştu ve KIB-TEK, sınavı tekrarlama kararı aldı. Sınava girer misin?” sorusuna ise, “Hayır, ben KIB-TEK defterini kapattım” yanıtını verdi.

Mustafa Vamık, “Peki sınava girmesen de, sınavla ilgili KIB-TEK’e karşı dava açmaya hazırlananlar, mağdur edildiklerini düşünen insanlarla ortak hareket eder misin?” sorusuna ise, “Sınava girip de birilerinin tanıdığı olmadığı için istihdam edilmeyen insanların tümü birlikte bir inisiyatif oluşturup, arkasına toplumsal bir organizasyon alırsa dava açmaya ben de varım” şeklinde cevap verdi.

“Şu an kazandığım paranın 4’te 1’ini kazanacaktım. Ama benim için şu an esas konu para değil…”

► YENİDÜZEN: Bize biraz kendinden bahsedebilir misin lütfen?

➢ Mustafa Vamık: “Ben Mustafa Vamık, 1988 doğumluyum, 2011 yılında DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans için Almanya’ya gittim. Orada elektrik iletimi ve dağıtımı üzerine master yaptım. Tam da KIB-TEK’in aradığı meslek üzerine (Gülüyor). Daha sonra Türkiye’de Fransa merkezli bir firmada işe başladım. 6 yıl orada çalıştım. Çeşitli ülkelere yönelik projeler geliştirdim. Afrika’nın Moritanya, Uganda ülkelerine, Türki cumhuriyetlere, Erbil’e ve Türkiye’ye yönelik işler yaptım. Daha sonra, Türkiye’deki 15 Temmuz kalkışmasının ardından 1 yıl sonra oradan uzaklaştım. Eşimle birlikte uzakta çalışma kararı alıp Kıbrıs’a geldik. Çok uluslu şirketlere uzaktan hizmet satmaya başladım. Kendi firmamı kurdum. “

► YENİDÜZEN: Çok uluslu şirketlerde, büyük işler yapıyordun. Muhtemelen KIB-TEK’te kazanacağından çok daha fazla para kazanıyordun. Seni bu devlet işi sınavına girmeye iten şey ne oldu?

➢ Mustafa Vamık: “Açıkçası girebilsem, kazanacağım parayı KIB-TEK açıklamıştı. Şu an kazandığım paranın 4’te 1’ini kazanacaktım. Ama benim için şu an esas konu para değil. İlk olarak gerçekten iyi yaptığımı düşündüğüm bir işte memlekete iyi hizmet vermek istedim. Örneğin kendi yaşadığım bölgede altyapı eksikliği nedeniyle sürekli elektrik kesintileri oluyordu. KIB-TEK’te bir simülasyon programı var. Bu programla, şehrin altyapısını girerek modelleme yaparsınız ve bir sonraki adımda ivedi şekilde nereye yatırım yapmanız gerektiğini size gösterir. KIB-TEK’te bu programı kullanabilen sadece 1 kişi var. Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm altyapının modellemesini o yapmaya çalışıyor, eziliyor, eleniyor… Bir önceki müdür döneminde dilekçe yazdım, dedim ki bu programı kullanabilirim. Geleyim, ücretsiz şekilde hizmet vereyim, isterseniz başıma bir mühendis koyun, modelleme yapayım, en azından günde 3 kez elektrik kesilmesin. Ama kabul etmediler. Son sebebim ise, benim bir çocuğum oldu ve çocuğumla vakit geçirmek istiyorum. Mevcut şartlarda çok fazla seyahat etmem gerekiyor. Ben artık çoğunlukla burada, çocuğumla kalmak istiyorum.”

“Sınavın 22 Ağustos’tan 30 Ağustos’a ertelendiğine dair duyuruyu gördüğüm an, bu işe şaibe karışacağını anladım”

► YENİDÜZEN: Peki sınava gireceğin süreçte, “Acaba bu işe hile/şaibe karışır mı? Torpil döner mi?” diye kendine sorduğun oldu mu? Yoksa ‘şansım var’ mı dedin?

➢ Mustafa Vamık: (Gülüyor) “Sınavın 22 Ağustos’tan 30 Ağustos’a ertelendiğine dair duyuruyu gördüğüm an, bu işe şaibe karışacağını anladım. 22 Ağustos’ta sınav açıklıyorsun, aniden bunu 30’una sarkıtıyorsun. Nedenine gelince de ‘yoğun talep’ diyorsun. Kim yoğun talepte bulundu? Biz hazırlanamadık, erteleyin diyenler kim? Eğer KIB-TEK’in içine 30 sorunun cevabını ezberleyemeyecek insanları toplamışsanız, şimdi yandı gülüm keten helva…”

“Sınav soruları içerisinde, kurumun yaptığı iş ile alakasız soru sayısı yüzde 90’dan fazlaydı”

►YENİDÜZEN: “Sınav sorularına ilişkin ciddi eleştiriler var… “Saçma” olduğunu söyleyen insanlar var. Yıllardır bu işle uğraşıyorsun, soruların meslekle ilgisi var mıydı?

➢ Mustafa Vamık: “Burada mütevazı olmayacağım. Almanya’da çok sayıda mülakata ve teknik sınava girdim, işe alındım ancak farklı sebeplerden kabul etmedim. Keza Türkiye’de, mülakatlara, sınavlara girdim. Bu tecrübelerimde şöyle bir durum hiç olmadı; eğer siz kamyon şoförü istihdam etmek isterseniz, gidip de bisikletin tekerleğindeki çark nasıl yapılır diye sormazsınız. Kamyon şoförü istiyo5rsan, dönüş açısını sorarsın, sürme yeteneğini sorgularsın. Peki, KIB-TEK ne istiyor? Elektrik mühendisi. Yaptığı sınav soruları içerisinde, kurumun yaptığı iş ile alakasız soru sayısı yüzde 90’dan fazla idi. En azından elektrik mühendisliği sınavı için bunu söyleyebilirim. Koptuğum nokta ise şu oldu; Blockchain nedir? Muhtemelen kurum, ödemeleri artık kripto para ile alacak. Veya veri saklama – aktarmayı kripto ile yapacak. Sayaç konusunu çözemediler ama bunu yapacaklar mesela… İstihdam edeceği pozisyonla alakası olmayan çok fazla soru vardı. Trafo kelimesinin geçmediği bir sınav…”

“Ben KIB-TEK defterini kapattım”

►YENİDÜZEN: Diyelim ki kamuoyu baskısı oluştu ve KIB-TEK, sınavı tekrarlama kararı aldı. Sınava girer misin?

➢ Mustafa Vamık: “Hayır, girmem. Ben KIB-TEK defterini kapattım…”

“Mağdur olduğunu düşünenler bir inisiyatif oluşturup, arkalarına toplumsal bir organizasyon alırsa dava açmaya ben de varım”

► YENİDÜZEN: Peki sınava girmesen de, sınavla ilgili KIB-TEK’e karşı dava açmaya hazırlananlar, mağdur edildiklerini düşünen insanlarla ortak hareket eder misin?

➢ Mustafa Vamık: “Açıkçası 3-5 kişinin dava açarak ilerleyebileceği bir süreçten bahsetmiyoruz. Bunun örnek, emsal teşkil edebilmesi için organize bir yapının, bu insanları desteklemesi lazım. Sendikalar veya siyasi partiler… Bilmiyorum ama organize olmuş bir yapı, dava açmaya karar verenlerin arkasında durmalı. Ama bunu yapabilecek olan yok diye düşünüyorum… 5-10 kişini dava açmasıyla hiçbir şey olmaz. Kaybedecek olan o 5-10 kişi olur. Sınava girip de birilerinin tanıdığı olmadığı için istihdam edilmeyen insanların tümü birlikte bir inisiyatif oluşturup, arkasına toplumsal bir organizasyon alırsa dava açmaya ben de varım.”