Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bir haftada 2 can, 3 bin 231 pozitif vaka
Bir haftada 2 can, 3 bin 231 pozitif vaka

Bir haftada 2 can, 3 bin 231 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Temmuz haftasında ülkedeki Covid-19 tablosunu açıkladı, bir haftada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bahsi geçen sürede toplam 23 bin 434 test yapılırken, 3bin 231 pozitif vakaya rastlandı.

A+A-

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Temmuz haftasında ülkedeki Covid-19 tablosunu açıkladı, bir haftada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bahsi geçen sürede toplam 23 bin 434 test yapılırken, 3bin 231 pozitif vakaya rastlandı.

Yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 genel durum ( 13-19 Temmuz) "Toplam 23.434 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 3231 pozitif vakaya rastlandı"

13-19 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 23.434 olup, 2 kişi vefat etmiş, 3231 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(13-19 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 23.434

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3231

Kaybedilen Hasta: 2

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur