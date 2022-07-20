Bir haftada 2 can, 3 bin 231 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı, 13-19 Temmuz haftasında ülkedeki Covid-19 tablosunu açıkladı, bir haftada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bahsi geçen sürede toplam 23 bin 434 test yapılırken, 3bin 231 pozitif vakaya rastlandı.
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Sağlık Bakanlığı, 13-19 Temmuz haftasında ülkedeki Covid-19 tablosunu açıkladı, bir haftada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bahsi geçen sürede toplam 23 bin 434 test yapılırken, 3bin 231 pozitif vakaya rastlandı.
Yapılan açıklama şöyle:
Covid-19 genel durum ( 13-19 Temmuz) "Toplam 23.434 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 3231 pozitif vakaya rastlandı"
13-19 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 23.434 olup, 2 kişi vefat etmiş, 3231 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(13-19 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 23.434
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3231
Kaybedilen Hasta: 2
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