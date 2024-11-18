TIR dorsesindeki demirler yola saçıldı, trafik kilitlendi
Lefkoşa’da, bir TIR’ın dorsesindeki demir yığını yola saçıldı, trafik kilitlendi.
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Lefkoşa’da, bir TIR’ın dorsesindeki demir yığını yola saçıldı, trafik kilitlendi.
Kaymaklı bölgesinde yaşanan olayla ilgili bölgeden edinilen bilgilere göre dorsesi demir yüklü TIR karşı şeride geçti, dorsesinde bulunan yığın yola saçıldı.
Olay sonucu yaralanan olmadığı öğrenilirken, trafik durdu.
Polisin olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor…
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Etiketler : tır