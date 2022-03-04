Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 9 Şubat’ta uyuşturucu madde tesiri altında kaza yaptığı polis tarafından tespit edilen zanlı H.S.A, mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Şubat’ta saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyrederken, yolun sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla attığını belirtti.

Kaza sonrası zanlıdan alınan kan örneğinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde belirlendiğini ve tutuklandığını söyleyen polis, üniversite öğrencisi olduğunu ve aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.