Telep 150 milyon TL, teklif 35 milyon TL!
150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye kamu veya özel bankalardan yalnızca 35 milyon TL teklif verildi.
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Kamuda Mart ayı maaş ödemesi için yapıldığı konuşulan, Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.
150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye kamu veya özel bankalardan yalnızca 35 milyon TL teklif verildi.
Borçlanmanın talebin altında kalması nedeniyle kamuda TAK, BRTK, belediyelerdeki maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanacağı ifade ediliyor.
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