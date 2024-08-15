Teknecik'te gergin anlar: "Üstel, 'tutuklayın şu serseriyi' dedi, polis Ahmet Tuğcu'yu tutukladı"

Teknecik Elektrik Santrali'nde EL-SEN yönetimi ile Başbakan Ünal Üstel önderliğindeki AKSA ekibi arasında gerginlik yaşandı, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, tutuklandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Ünal Üstel ve AKSA'dan bir grubun santrale geldiğini, EL-SEN yönetimi ile gerginlik yaşadıklarını söyledi. Peksever, "Başkanımız Ahmet Tuğcu, Teknecik'teki hatalar üzerine Ünal Üstel 'e sesini yükseltti, Üstel de çevresindeki polislere, 'tutuklayın şu serseriyi' dedi ve Tuğcu tutuklandı" dedi.

AKSA'nın sahibi olduğu Kıbrıs gazetesinin "Tuğcu, Üstel'i darp etti" iddiasının tamamen yalan olduğunu belirten Peksever, "Lütfen sesimizi duyurun, tüm halkı Teknecik'e davet ediyoruz" dedi.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever "Ahmet Tuğcu'yu 1 saat içinde serbest bırakmazlarsa Teknecik'deki tüm çalışanlar iş bırakacak" uyarısı yaptı.



