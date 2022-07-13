Tehlike açıkta bekliyor

Ertuğrul Senova

16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan "Cem Ka" isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarına ulaştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, KIB-TEK’in ihalesiz olarak alım yapacağını duyurduğu 16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan "Cem Ka" isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarına ulaştı.

Yakıt tahliyesinin gerçekleşeceği anı görüntülemek isteyen YENİDÜZEN ekibi santral yerleşkesine alınmadı.

İki römorkör eşliğinde açıkta bekleyen yakıt yüklü geminin, Teknecik Terminali'ne uygun olmadığı ve bir çevre felaketine yol açabileceği ifade ediliyor.

Yerbilim ve Çevre Mühendisleri Odalarından bugün yapılan açıklamada, söz konusu geminin yükünün mevcut şamandıraların taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu ve şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimalinin "yüksek" olarak değerlendirildiği belirtildi.

14 bin tonluk yakıtın denize dökülmesi halinde büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceği düşünülüyor.

Yerbilim ve Çevre mühendislerinden KIB-TEK yönetimine: “Bu risk ne uğruna alınıyor?”