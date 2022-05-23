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TDP Başkanı Atlı, ‘teminat davası’ için mahkemede

TDP Başkanı Atlı, ‘teminat davası’ için mahkemede

Yaptığı bir paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin tarafından polise şikayet edilen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, bugün saat 11:00’de teminat davası için mahkemeye çıkacak.

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Yaptığı bir paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin tarafından polise şikayet edilen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, bugün saat 11:00’de teminat davası için mahkemeye çıkacak.

Dava öncesi yazılı açıklama yapan Atlı, faşist bir ülkede yaşamanın ne demek olduğunun hissedildiğini belirtirken, “Teminatın amacı insanların yargılanmadan kaçmamasını sağlamaktır. Korkmayın ben bir yere gitmiyorum’’ dedi.

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