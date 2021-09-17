Tatar yarın New York'a hareket ediyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve heyeti New York’ta temaslarda bulunmak üzere yarın sabah 09.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket ederek adadan ayrılacak.

Kıbrıslı Türk lider Tatar, adadan ayrılmadan önce basına açıklamalarda bulunacak.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a New York temaslarında Özel Temsilci M. Ergün Olgun ile Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ eşlik edecek.

Tatar’ın 28 Eylül günü adaya dönmesi öngörülüyor.

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