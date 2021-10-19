Tatar, siyasi partilerle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeler yapıyor.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeler yapıyor.
SAAT: 13.30
İlk görüşme Saner ile...
Cumhurbaşkanlığı'nda siyasi partilerle ilk görüşme UBP ile başladı. Toplantıya Başbakan Ersan Saner yerine, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.
Saner'in toplantıya neden katılmadığına ilişkin resmi açıklama ise yapılmadı.
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