Tatar, Lute'u kabul edecek

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute’u bugün çalışma yemeğinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre, Kıbrıslı Türk lider Tatar, Lute ile saat 13.00’te görüşecek.

Görüşmede, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'u kabulü sonrasında saat 15.30’da basın açıklaması yapacak

Lute bu sabah da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü.