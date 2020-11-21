Tatar, Erhürman ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma göreviyle ilgili istişareleri neticesinde bugün saat 17.00’de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşeceği öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma göreviyle ilgili istişareleri neticesinde bugün saat 17.00’de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşeceği öğrenildi.
Tatar’ın hükümeti kurma görevini bugün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermesi bekleniyor.
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Etiketler : hükümet, tufan erhürman, ERSİN TATAR