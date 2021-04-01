Tartışmalı gala başladı

Türkiye devlet televizyonu TRT’de yayınlanan olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesi Mağusa’da yapılıyor.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan gecede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

900 kişilik salona 250 kişi alındı. Katılımcılar PCR testlerini ibraz ederek içeriye girebildi.

Geceye TC Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok sayıda siyasi ve davetli katıldı.

Artan vakalara ve pandemi kurallarına rağmen kapalı alanda düzenleniyor olan gala gecesi muhalefetin geniş kesimlerinden tepki çekmişti.

Fotoğraflar: Burçin Aybars