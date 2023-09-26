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SÜTEK 1-15 Ağustos dönemine ait süt bedellerini ödüyor

SÜTEK 1-15 Ağustos dönemine ait süt bedellerini ödüyor

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 1-15 Ağustos dönemine ait çiğ süt bedellerini ödüyor.

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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 1-15 Ağustos dönemine ait çiğ süt bedellerini ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre,  722 küçük ve büyükbaş üreticisinin banka hesaplarına 95 milyon 485 bin 241 TL 9 kuruş yatırıldı.

Söz konusu döneme ait süt bedellerinin tamamı ödendi.

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