Süleyman Aşçı her yerde aranıyor

Polis, Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı’nın bugünün erken saatlerinden beri kayıp olduğunu ve arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 01.30 sıralarında JR 267 plakalı Nissan Sunny marka salon araç ile evinden ayrılan Süleyman Aşçı halen evine dönmedi.

Aşçı için arama çalışmalarının sürdüğü belirtilen polis, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.