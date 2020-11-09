Sucuoğlu konuştu: “Saner başbakan olabilir, ben parti başkanlığını istiyorum”

UBP milletvekili ve son kurultayın tartışmalı ismi Faiz Sucuoğlu, "yeniden kurultay yapılıyorsa, adaylık düşüncem vardır. Şimdi nabız yokluyorum, son kararımı yarın açıklayacağım" dedi.

Sucuoğlu, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya konuştu, "Parti elden gidiyor, benim amacım parti başkanı olmaktır, Ersan Saner hükümeti kurarak başbakan olabilir, benim açımdan bu bir sakınca oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

"Peki daha önce niye çekildiniz, şimdi yeniden niye adaylık düşünüyorsunuz" sorusuna Sucuoğlu, kendisine doğrudan bir müdahale olmadığını, ancak aracılar üzerinden telkin yapıldığını, Türkiye'nin endişelerinin dile getirildiğini, bu nedenle geri çekildiğini söyledi.

"Gördüm ki ortada ciddi bir sıkıntı yoktur" diyen Sucuoğlu, aracılar vasıtasıyla Türkiye'den gelen endişenin partinin parçalanacağı yönünde olduğunu iddia etti, "hiçbir şekilde beni kaçırdılar ya da tehdit ettiler iddiaları doğru değil" dedi.

Sucuoğlu adaylıkla ilgili kesin kararının vermediğini ama bu yönde bir düşüncesi olduğunu, daha önce saygısı nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini ama tabandan da çok büyük bir baskı geldiğini söyledi.

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Ulusal Birlik Partisi'nde yaşanan 'demokrasi dışı' gelişmeler sonrasında, geçtiğimiz hafta 'yarıştan çekilmeye onay vermek zorunda kaldığını' açıklayan Faiz Sucuoğlu'nun yeniden adaylığı gündeme geldi.

Ulusal Birlik Partisi'ne yakın kaynaklar "Ankara'daki iktidar çevrelerinin müdahalesi" sonrası yarıda kalan Kurultay'la ilgili yeni gelişmeler yaşandığı bilgisini verdi.

İlk turda en yüksek oyu alan milletvekili, Çalışma Bakanı Faiz Sucoğlu'nun yeniden adaylığa hazırlandığı iddiaları var.

İddialar, Sucuoğlu'na yakın isimler tarafından da doğrulandı. YENİDÜZEN, Bakan Sucuoğlu’na yakın isimlerle görüştü, “adaylık kararını verdi” yanıtı aldı.

Demokrasiye ve iradeye müdahale sonrasında ülkede oluşan tepki, ayrıca Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Faiz Sucuoğlu'nun yeniden aday olacağı konuşuluyor.

UBP'nin önümüzdeki hafta sonu Kurultay'a gideceği, Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevi alan Ersan Saner'in "tek aday" olarak kurultaya katılacağı öne sürülmüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan UBP Başkan Vekili Ersan Saner de, Parti Meclis Grubu’nda Kurultay’la ilgili bir karar üretildiğini ve bu kararı Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıklamıştı.



Son dakika gelişmelere göre Kurultay'la birlikte Faiz Sucuoğlu'nun yeniden adaylığı gündeme gelirken, Ersan Saner'in hükümeti kurması halinde ortaya yine farklı bir tablo çıkacak.

Bu durumda Ersan Saner, Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevi aldığı için Başbakan olacak, ancak Kurultay'da Faiz Sucuoğlu yeniden aday olursa, parti başkanı seçilebilecek.

Tüm bu gelişmelerle ilgili Ulusal Birlik Partisi ya da Faiz Sucuoğlu'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, UBP heyeti, 'hükümet kurma çalışmaları'nı da sürdürüyor.

Saner: “Vekillerin bana destek taahhüdü var”

“Sucuoğlu yeniden aday” iddiaları üzerine UBP Genel Sekreteri Ersan Saner açıklama yaptı, “Hükümeti kurarsam, milletvekillerinin yanımda duracaklarına dair taahhüdü var” dedi.

UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, YDP ile görüşme sonrasında iddiaların gündeme gelmesi üzerine “duymadığını” söyledi, “18 arkadaşımızın hükümeti kurma görevi ve hükümeti kurduğum takdirde destek vereceklerine dair imzalı taahhütleri vardır.” yanıtını verdi.