Sucuoğlu: Karma oyun kaldırılması için çalışma başlatıyoruz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Sucuoğlu Parti Meclisi toplantısının oldukça olumlu bir havada geçtiğini de ifade etti.

Karma oy hakkında konuşan Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin oy birliği ile karma oyun kaldırılması yönünde çalışma başlatılması yönünde olduğunu açıkladı.

Hükümetin 8+2 bakan dağılımı ile oluşacağını açıklayan Faiz Sucuoğlu en geç cuma günü "seçim hükümetinin" kurulmuş olacağını da kaydetti