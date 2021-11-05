Sucuoğlu, kabineyi 13.30'da Tatar'a sunuyor

UBP genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kabineyi bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 1 Kasım, 2021 pazartesi günü hükümet kurma çalışmaları için görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hazırladığı kabineyi sunmak için bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafındansaat 13.30’da kabul edilecek.