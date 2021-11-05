Sucuoğlu, kabineyi 13.30'da Tatar'a sunuyor
UBP genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kabineyi bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak.
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UBP genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kabineyi bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 1 Kasım, 2021 pazartesi günü hükümet kurma çalışmaları için görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hazırladığı kabineyi sunmak için bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafındansaat 13.30’da kabul edilecek.
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