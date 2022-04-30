"Görevi iade ettim"
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini iade ettiğini açıkladı.
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini iade ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı’nda Tatar ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Sucuoğlu Cumhurbaşkanı’nın demokrasi çerçevesinde yapması gerekeni yapacağını kaydetti. Kırgın veya üzgün olmadığını ifade eden Sucuoğlu “Görevler geçicidir, önce sağlık” dedi.
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