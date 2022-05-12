Stephen Lillie'in yerine İrfan Sıddıq atandı

İngiliz diplomat Irfan Siddiq, İngiltere’nin Kıbrıs’taki yeni Yüksek Komiseri olarak atandı.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Stephen Lillie’nin başka bir diplomatik göreve atamasıyla boşalan Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’taki Yüksek Komiserlik görevine atanan Irfan Siddiq, ağustos ayında görevini üstlenecek.

Britanya İmparatorluk Nişanıyla (OBE) onurlandırılan, evli ve iki çocuk babası olan Irfan Siddiq, daha önce Kahire, Bağdat, Washington, Şam, Bakü ve Hartum’da çeşitli görevler aldı.

Irfan Siddiq, yeni İngiliz Yüksek Komiseri olarak atanmasının ardından Twitter hesabından, “Yeni zorlu bir göreve…” şeklinde paylaşımda bulundu.

İrfan Siddiq’ın Pakistan asıllı bir Müslüman olduğu belirtiliyor.

Stephen Lillie de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her güzel şeyin bir sonu vardır – ancak Ağustos’a kadar değil. O zaman kadar hala yapacak çok şeyim var. Kıbrıs’ta Yüksek Komiser olarak hizmet vermek benim için büyük bir ayrıcalıktır. Irfan Siddiq’i yeni görevinde en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerinde bulundu.