SON VEDALAR: ACI KATLANARAK BÜYÜYOR
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesinden; Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı ve Ali Karasel son yolculuğuna uğurlandı.
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Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesinden; Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı ve Ali Karasel son yolculuğuna uğurlandı.
Yüzlerce insanın katıldığı Mağusa'daki Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınan ikindi namazında göz yaşları durmadı, aile yakınları fenalaştı...
Bayraklara sarılı halde camiye getirilen cenazeler, askerler tarafından taşındı.
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Etiketler : Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı, Ali Karasel