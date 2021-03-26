Sol Hareket: “Korkmazhan, cumhurbaşkanına hakaretten mahkemede”

Sol Hareket, kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi, 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldığını duyurdu.

Sol Hareket, Korkmazhan ile ilgili yaşananları kınadı.

Polis Basın Subaylığı ise Korkmazhan’ın teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldığını YENİDÜZEN’e doğruladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Bu Memleket Bizim Platformu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddettiğini kaydetti.

Yapılan açıklama şöyle: “Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez.

Bu Memleket Bizim Platformu, kuruluş ilkelerinde belirttiği gibi "Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele eder." Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini kullanabilmesinin temel unsuru; fikir-düşünce ve ifade özgürlüğünün serbestçe yaşam bulmasıdır. İfade özgürlüğünü baskı altına almaya yönelik bir tutum olarak değerlendirdiğimiz bu girişim karşısında BMBP olarak demokrasi ve insan hakları mücadelesini yükselteceğimizi ilan ederiz. “