"Sızıntı 24 saat içinde Karpaz'da"

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği bildirildi.

Kitas Weather'in haberine göre geçtiğimiz hafta Baniyas kentindeki bir elektrik santralinin yakıt deposunda önemli oranda petrol sızıntısı yaşandı.

15.000 ton yakıtla dolu tanktan kaynaklanan sızıntının önce 25,5 kilometrekarelik bir alanı kapladığı bilgisi verildi, sızıntı 5 gün sonra 1.000 kilometre kare alana yayıldı.

Petrol sızıntısının kuzeybatı kısmı, Rizokarpasso'dan yaklaşık 20 kilometre uzakta ve Mağusa'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde bölgemizi etkileyecek deniz akıntılarına göre, ilk etap olarak petrol sızıntısının adanın doğu kıyılarına yayılması bekleniyor.

24 saat içinde Karpaz’da

Cyprus MAİL'in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım ve Çevre Bakanı Costas Kadis sızıntının 24 saat içerisinde Karpaz’da olacağını açıkladı.

Kadis şunları ifade etti:

"Petrol sızıntısının yayılmasını izleyen en son simülasyon modelinin yanı sıra mevcut meteorolojik verilere göre, sızıntının önümüzdeki 24 saat içinde Apostolos Andreas'ı etkileyeceği tahmin ediliyor."

Güneyde yetkililer sızıntının Larnaka’ya ulaşması durumunda müdahale edebilmek için ekip oluşturduklarını da açıkladılar.

Tatar: "Gelişmeleri izliyoruz, Türkiye’ye bildirdik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği haberleri üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de devrede olduğunu ve ne yapılması gerekirse yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüğünü, konuyla ilgili istişare içinde olduklarını belirtti.

Denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Saner: “Türkiye ile işbirliği içinde takip ediyoruz”

Başbakan Ersan Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti: “ Suriye’den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi Anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık ilgili tüm Bakanlıklarımız, birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. “

Ataoğlu: “Tüm tedbirleri almış durumdayız"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den sızan yakıtla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Ataoğlu bugün öğle saatlerinde konunun bilgisine geldiğini, yaşanan bilgi akışı sonrası neler yapılabileceği konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da bilgi verildiğini ve konunun yakinen ele alındığını belirten Ataoğlu, tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti

Petrol sızıntısı haberinin alınmasıyla Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile irtibata geçtiklerini dile getiren Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuçlandığını anlatan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Ataoğlu, şuanki bilgiler doğrultusunda sızıntının 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Karpaz sahiline ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye’den 3 gemi yola çıktı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin sızıntıyı uydu aracılığı ile anbean izlediğine vurgu yapan Ataoğlu uzman bir ekibin yarın adaya gelerek çalışmalara başlayacağını söyledi.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

Uydu aracılığı ile takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceğini vurgulayan Ataoğlu, gerekli işleminin profesyonel şekilde yapılacağını, bu konuda kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Bölge belediyeleri ile görüşerek yarından itibaren bölgede oluşabilecek kirlilik durumunda denize girilmemesi yönünde çalışma başlatabileceklerini de söyleyen Ataoğlu, petrolün yol açabileceği hasarları önlemek için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.