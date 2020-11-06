Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda iki adayın geri çekilmesi sonrası tepkiler sürüyor. UBP Kurultayı’nda oy veren, parti üyesi Utkan Altınkalem, partiye açık çağrı yaptı, “İstifalar hakkında açıklamaları samimi ve gerçek bulmuyoruz; size bunu kimse direttiyse bunu bizimle paylaşmakla mükellefsiniz” dedi.

Parti Üyesi Altınkalem’in bu çağrısı pek çok üyeden de geniş destek buldu.

“Bu partiye gönül vermiş kişilere bu istifaların nedenini söylemek zorundasınız” denilen mesajda, kurultaya pek çok insanın risk alarak katıldığını anımsatıldı, “Gösterilen bu iradeye, emeğe, özveriye saygı göstereceksiniz, biz bu saygıya değer insanlarız” vurgusu yapıldı.



İşte üyenin partisine mesajı:

Ulusal Birlik Partisi;

Sizlerin de bildiği gibi Geçen hafta cumartesi yapılan 11. Kurultayımızda, en yüksek oyları alan iki adayımız ikinci tura kalmıştır. Ne yazık ki 2. Tura 24 saat kala ben Ulusal Birlik Partisi Başbakanlığını daha iyi yaparım yarışındaki iki aday da istifa etmiş ve bu istifalar meclis kurulu önünde yapılmıştır.

Bu partiye gönül vermiş kişilere bu istifaların nedenini söylemek zorundasınız!

İstifalar hakkında yapılan açıklamaları samimi ve gerçek bulmuyoruz.

Bu ülke dar boğazdan geçerken, ekonomik zorluklar ile boğuşurken iki hafta Ulusal Birlik Partisi’nin başkanını seçmesi için beklemiştir.

Başkanımızı seçmeye 24 saat kala kimsenin bu denli duyarsızca bizleri hiçe saymasına müsaademiz yoktur.

Ulusal Birlik Partisinin 7000 üyesi, basın mensupları, sivil güvenlik görevlilikleri ve şu anda aklıma gelmeyen birçok kişi bu kurultayda görev aldı.

Özellikle analarımız kardeşlerimiz babalarımız dostlarımız arkadaşlarımız tüm pandemi risklerine rağmen, kimi uzaktan, kimi yakından, kimi işini bırakıp, kimi eşini, çocuklarını bırakıp kurultaya gitmiştir.

Sebebi parti başkanlarını seçmek, kendilerini temsil edecek kişiyi seçmek, başbakanı seçmek belki de geleceğin cumhurbaşkanını belirlemek içindir.

Gösterilen bu iradeye, emeğe, özveriye saygı göstereceksiniz. Biz bu saygıya değer insanlarız.

Ben adaylıktan feragat ettim, ben bu yarışta yokum diyemezsiniz ve size bunu kimse direttiyse bunu bizimle paylaşmakla mükellefsiniz.

Kıbrıs Türkü güzel insandır, iyi huyludur ve yıllarca kimliğini kaybetmeden ayakta durmuş mücadeleci onurlu insanlardır. Biz kendimizi böyle görüyoruz.

Ulusal Birlik Partisi’nin Partisi meçlisini hiçbir baskı altında kalmadan, önce vatan, önce ülkem, önce insan diyerek acilen göreve davet ediyoruz.