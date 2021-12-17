Siyasi partiler, resmi başvurularını yapıyor

Siyasi partiler, 23 Ocak seçimleri için resmi başvurularını Yüksek Seçim Kurulu’na bugün yaptı.

Bağımsız adaylar ise ilçe seçim kurullarına başvuruda bulundu. 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa için 16, Mağusa için 13, Girne için 11, İskele için 5, Güzelyurt için 3 ve Lefke için 2 olacak.

Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimi”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na 23 Ocak seçimlerine ilişkin başvuruda bulundu.

Erhürman, seçimi Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimi olarak değerlendirdi, “Kıbrıs Türk halkı bu seçimden yüz akıyla çıkacaktır” dedi.

“CTP olarak iddiamız ülkenin gailesini çekmeyenler gidecek” diyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı vardır, bundan sonra da var olacak diyenler gelecek” şeklinde konuştu.

Çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlandıklarını ifade eden Erhürman, seçime kısa bir süre kaldığını belirtti.

Erhürman, ülkenin zor günlerden geçtiğini, uçurumun kenarına kadar getirildiğini dile getirerek, “Ülkenin uçurumun kenarından döndürme seçimi… İnsanlar son derece sıkıntılı, esnaf siftah yapmıyor” dedi.

Erhürman özetle şöyle devam etti: Pandemi var, TL’nin çok hızlı değer kaybı var. Ama hükümette olanların da açıkladığı gibi maalesef bir de kötü yönetim, hatta yönetmeme var. Ülkenin gailesini çekmeme var.

Biz CTP olarak iddiamız; artık ülkenin gailesini çekmeyenler, ne olacağım diye uğraşanlar gidecek. Bu ülkede Kıbrıs Türk halkı vardır, şu anda da varız, bundan sonra da var olacağız, bunun için de çok çalışacağız diyenler gelecek. Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimidir.”

Özersay: “Bu memleket sahipsiz değildir demek için buradayız”

YSK’ya başvuru öncesinde kısa bir açıklama yapan Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, ülkenin çok büyük bir yıkım içinde olduğunu, halkın sahipsiz olduğunu kaydederek, buna dur demek için yola çıktıklarını belirtti.

Özersay, “Bu memleket sahipsiz değildir, fakirleşmeye de pahalılaşmaya da dur demek için bu yola çıktık” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak seçimlerinden sonra ekonomik vizyonu geliştirme hedefinde olduklarını söyledi, inşaat sektörüne yönelik açılım yapacaklarını, yap-işlet-devret modelini gündeme getireceklerini aktardı.

Ülkeye sıcak para getirebilme çabasında olduklarını ifade eden Sucuoğlu, “Gelen yatırımcıya daire satın almak isteyenlere rakamı artıracağız. 23 Ocak’tan sonra 6 ay ile 1 yıl yeni ekonomik vizyonu gerçekleştirme hedefindeyiz. Ekonomide yeni kan olmalı” şeklinde konuştu.

DP de başvurdu…

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da 23 Ocak seçimleri için milletvekili adaylarıyla YSK’ya resmi başvuruyu yaptı. Ataoğlu, halkın DP’ye vereceği destekten şüphesi olmadığını söyledi, şöyle devam etti: Pırıl pırıl 50 aday… Hepsi aynı değerde… Çıktığımız yol içerisinde hepsi aynı gaile doğrultusunda. Halkın bize vereceği destekten şüphemiz yok. 50 adayla çok daha iyi yolda yürüyebilmek için halkın destekleyeceğinden endişe duymuyorum.

Özyiğit: “Halkta güven duygusu kalmadı”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, ülkede yapısal ve köklü bir değişimin şart olduğunu söyledi, 23 Ocak seçimlerinin tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Özyiğit, “İnsanlar, temel tüketim maddelerini almakta zorlanıyor, halk kaderine terk edilmiş durumda” dedi, “Halkta güven duygusu kalmadı” şeklinde konuştu.

YSK’ya milletvekili adaylarıyla resmi başvuru yapan Özyiğit’in açıklaması özetle şöyle:

"Tertemiz bir geçmişe sahip, donanımlı bir ekiple başvuruda bulunduk. Ekonomi ve sağlık olmak üzere her alanda yıkım yaşanıyor. TL’nin durumu ortada… İnsanlar, temel tüketim maddelerini almakta zorlanıyor, halk kaderine terk edilmiş durumda. Bu kez güven duygusu kalmadı. Gençleri göç yollarına terk ediyoruz. Herkesin derdi seçim değil, geçim… Herkesle aynı sıkıntıları çekiyoruz.

Seçimler tarihi fırsat. Ülkede yapısal ve köklü değişim şart."

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 14.30’da, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) 15.00’te milletvekili aday listesini YSK’ya sunacak.