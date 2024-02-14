Şiddetli yağış Bostancı'yı etkiledi

Hüseyin ÖZBARIŞÇI

Güzelyurt Bölgesi'nde sabaha karşı yağan şiddetli yağış Bostancı köyünde büyük panik yarattı.

Hem şiddetli yağışın, hem de güneyden akan derenin birleşmesi sonucu bazı sokakları su altında bıraktı.

Aşağı Bostancı'da bulunan Çamlıca Sokak'ta yolun bir noktasının dereyle aynı hizada olması söz konusu noktayı sular altında bıraktı, bölgedeki evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Yol kenarındaki kaldırım suyun şiddetli gelmesiyle birlikte çöktü.

Belediye ekipleri ilgili noktada çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu sokakta yaşayan Bostancı halkı, ilgili noktanın bir an önce düzeltilmesini istiyor.