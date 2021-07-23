Serdaroğlu’ndan “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” mesajı

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermesi, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” olduğunu belirterek yayımladığı mesajda, “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyen Serdaroğlu, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesi temennisinde bulundu.

Serdaroğlu, “Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü en önemli haklarımızdandır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” ifadesiyle basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıkladığını belirten Serdaroğlu, böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan tüm basın çalışanlarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” kutladı.



