Gündüz ve Özbek toplam 99 davadan itham edilecek

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma kapsamında tutuklanan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek'in ilk tahkikat duruşması bugün başlıyor.

Gündüz ve Özbek Çarşamba günü gerçekleşen duruşmada 83 davadan itham edilmişti.

İlk duruşma kapsamında Başsavcılık bugün 7 tanığı mahkemede dinleyecek.

16 dava daha eklendi

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde Çarşamba günü 83 davadan itham edilen Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek aleyhine Savcılık 16 dava daha ekledi.

Gündüz ve Özbek toplam 99 davadan yeniden itham edilecek.