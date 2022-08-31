Sendikalardan hükümete Pazartesi'ne kadar süre

DEV-İŞ ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES), belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken payın maliye bütçesine aktarılmasını masaya yatırdı.

Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantılarda sonuç çıkmamasının ardından iki sendika, belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Merkez Lefkoşa’daki toplantı saat 15.00’de yapıldı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinden Pazartesi gününe kadar randevu talep ettiklerini, görüşmenin gerçekleşmemesi halinde eyleme gideceklerini söyledi.

Yalınkaya, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'ın da bugünkü toplantıya katılmadığını aktararak, 'Bu yanlıştan bir an önce dönün. Bunun altında siyasi neden mi var?" dedi.