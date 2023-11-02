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Sendikalar elektrik zammını protesto ediyor

Sendikalar elektrik zammını protesto ediyor

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin yaptığı %15'lik elektrik zammını protesto etmek amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eylemde.

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Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin yaptığı %15'lik elektrik zammını protesto etmek amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eyleme gitti.

Eyleme CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da destek veriyor.

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