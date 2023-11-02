Sendikalar elektrik zammını protesto ediyor
Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin yaptığı %15'lik elektrik zammını protesto etmek amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eylemde.
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Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin yaptığı %15'lik elektrik zammını protesto etmek amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eyleme gitti.
Eyleme CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da destek veriyor.
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Etiketler : eylem, sendika, elektrik zammı